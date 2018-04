“Dieci Colli": la 34ma edizione va in scena il 1°maggio

34ma edizione della “Dieci Colli-GP Assicoop”, che andrà in scena martedì 1 maggio, con partenza e arrivo previsti ai Giardini Margherita di Bologna.

La classica granfondo bolognese si snoderà quest’anno su un percorso di 132 chilometri attraverso la collina bolognese, con la Mediofondo che arriverà ai Giardini Margherita dopo 82 chilometri, e al momento sono 1250 gli appassionati già iscritti alla manifestazione: altri se ne aggiungeranno fino alla vigilia dell’appuntamento, con gli organizzatori del Circolo Dozza pronti ad accoglierli al Villaggio Dieci Colli allestito già da domenica in piazzale Jacchia, ai Giardini Margherita, con termine delle iscrizioni alle 20 di lunedì 30 aprile.

La Dieci Colli-GP Assicoop prenderà il via martedì 1 maggio, alle 8 in punto, dai Giardini Margherita, dove è allestito anche il Villaggio Dieci Colli, in piazzale Jacchia. Percorsi di 132,2 chilometri, con Mediofondo di 82,2 chilometri e classifica speciale per la cronoscalata di Quinzano. Sul percorso ridotto andrà anche in scena il Campionato italiano Mediofondo dei Vigili del Fuoco, che porteranno al via circa 140 cicloamatori.