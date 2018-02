"Dieci": dieci personaggi attraverso dieci monologhi

Il 9 Febbraio alle ore 21.00 va in scena al Teatro Calcara lo spettacolo DIECI, una produzione Narramondo & Teatro Altrove, con Elena Dragonetti, con la regia di Elena Dragonetti e Raffaella Tagliabue, tratto dal romanzo di Andrej Longo.



Dieci è uno spettacolo teatrale in cui dieci personaggi attraverso dieci monologhi si raccontano. In cui dieci vite narrate da dieci voci diverse disegnano quell’universo denso e variegato che è Napoli. Dieci come i dieci comandamenti a cui ogni monologo è intitolato e a cui ogni personaggio è legato. Dieci è quella speciale capacità umana che permette di sopravvivere alle condizioni più estreme, di accettare e normalizzare anche l’intollerabile. È uno spettacolo dentro al quale poter ritrovare una parte della propria fatica di vivere e, tra le righe, una possibile via di scampo. In scena una sola attrice a portare il suono di quelle voci che arrivano da strade dentro vicoli scuri, i canti, i rumori, i silenzi.



051.963037

335.1647842 (anche whatsapp - sms)

info@teatrodelletemperie.com

Teatro Calcara: via Garibaldi 56 loc. Calcara di crespellano - Valsamoggia BO