Mercoledì 21 febbraio DILEO in concerto a Bologna

Il cantautore campano in concerto a L’Altro Spazio



Nuovo appuntamento per “La Fabbrica live” rassegna di musica live itinerante organizzata dall’etichetta indipendente La Fabbrica.



Mercoledì 21 febbraio DILEO in concerto a L’Altro Spazio (Via Nazario Sauro 24/f), di Bologna.



Inizio concerto ore 22 - Ingresso gratuito



Dileo nasce tra Salerno e Battipaglia suonando il piano, ma non se ne convince e trova conforto nella chitarra.

Dopo anni passati a sperimentare in varie formazioni decide di ripartire da se stesso spogliandosi di qualunque orpello stilistico, imbracciando una chitarra acustica e scrivendo canzoni, ivestendole poi di qualunque elemento riesca a suonare senza mai richiudersi in una vera e propria band, evidenziando sempre di più un carattere minimalista ed essenziale.

Così nasce l'EP d'esordio "La nuova stagione", un album di foto, il racconto di una vita attraverso una stagione, un solo lungo inverno.

Registrato con la preziosa collaborazione di Daniele Amoresano (Healthy God, A Toys Orchestra, Yes Daddy Yes, La Terza Classe, Flowers & Paraffin, Esco dalla Grotta) tra Giugno e Settembre 2016 al Kasataiè Studio di Montecorice (SA), sarà pubblicato da Dissonanze Records il 20 febbraio 2017. Subito dopo l’uscita il disco raccoglie molti consensi della critica e nel mese di Marzo viene registrato il video “Ciore ei vierno” durante il concerto per “Sofar Sounds Naples”, episodio che dà il via ad un’intensa attività live, che si arricchirà di collaborazioni con altri musicisti (su tutti Bruno Tomasello) da lì a poco.

A Novembre 2017 è salito sul palco del Teatro Regio di Parma per il “Barezzi Festival 2017”, come opening act di Michael Kiwanuka mentre si attende la pubblicazione del primo videoclip ufficiale, “Inverno”, per la regia di Claudia del Fiacco.



Dicono di lui :

“Canzoni come segreti svelati, che si affidano ad immagini in bianco e nero. Piccole sfumature melodiche supportate dal solo Daniele Amoresano (Mirror Man) che fanno ben sperare per la nuova stagione in arrivo”

(SentireAscoltare)



“Senza dubbio alcuno Dileo porta a casa un primo lavoro discografico praticamente ottimo, facendo ben sperare quindi per le sue evoluzioni future”

(Rockit)

“Ti capita di incrociare l’elegia di una semplice chitarra acustica e di una voce delicata che ti emoziona a prima ascolto. Quando avviene questo trattasi di cantautore, artigiano di canzoni, canzoni che parlano di come il vento de La Nuova stagione possa aprirti l’anima” (Lost Highways)



“Ascoltare La nuova stagione in una giornata di sole sarebbe anacronistico: questo EP parla delle promesse dell’autunno e del freddo dell’inverno, della vita in continuo mutamento e proiezione, non sempre verso ciò che si vuole o ci si aspetta. Ma pur essendo a larghi tratti malinconico, l’opera di Dileo scopre la bellezza del grigio, la potenza del vento, il fascino di un paesaggio statico mentre

lo si guarda, ma non per molto ancora”

(Music Coast to Coast)



“La nuova stagione è come uno specchio, parla a chi sa riconoscersi nelle fragilità e nella malinconia del suo autore. Quattro brani tra l’italiano ed il napoletano che indicano una stagione nuova anche per il cantautorato campano, in particolare per la scena salernitana che in Dileo, insieme a Dissonanze records, trova un autore su cui poter puntare”

(Ocanera Rock)

Gallery