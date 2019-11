Dinosaur show al Teatro Tivoli

DINOSAUR SHOW

La Più Grande Avventura del Pianeta!

I protagonisti assoluti sono loro, i giganti della preistoria.

Dinosauri visivamente reali direttamente sul palcoscenico, potrete osservarli ed interagire con loro!



Un team di tecnici professionisti coordinerà l’azione dei singoli dinosauri in scena, attraverso l’uso di nuove tecnologie avanzate, create appositamente per dar vita a dinosauri di grandezza naturale come T-Rex, Velociraptor, Triceratopo e cuccioli di tirannosauro i quali stupiranno tutto il pubblico presente, proponendo un’esperienza davvero unica.



Sia sabato 23 che domenica 24 novembre spettacoli alle ore 11, 15,30 e 18.

Informazioni e prenotazioni al nr. 366 9590150



Bambini venite ad incontrare il T-Rex, mamma Dina con i suoi cuccioli Citrullo e Citrullina, il cattivissimo Velociraptor e il giocherellone Triceratopo e tante risate.