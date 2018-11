DINOSAUR SHOW, ARRIVANO I DINOSAURI “VIVENTI” a Bologna!

Dinosaur show “live experience” è un’avventura tra i dinosauri per tutta la famiglia, un’esperienza innovativa che mescola intrattenimento comico e scienza.



QUANDO:

Sabato 17 NOVEMBRE ore 11,00 – 15,30 – 17,45

Domenica 18 NOVEMBRE ore 11,00 – 15,30- 17,45

DOVE: al Teatro Tivoli Via Giuseppe Massarenti, 418, 40138 Bologna BO

P O S T I – L I M I T A T I ☎ prenotazioni al 366 9590150



L’evento tanto atteso è ritornato a Bologna al Teatro Tivoli: DINOSAUR SHOW “LIVE EXPERIENCE”!

E se i dinosauri tornassero tra noi? E se ricomparisse anche l’uomo di Neanderthal? A teatro questo è possibile: ma non nell’illusione che si crea sul palcoscenico, ma proprio in carne e ossa. Un evento comico, interattivo ed emozionante da non perdere ideale per grandi e piccoli.



Una storia esilarante ambientata in un museo dove i giganti preistorici prenderanno vita grazie all’enigma della “tavola del tempo” risolto dal paleontologo tedesco Alfred. C’è poi la direttrice del museo, uno scienziato un po’ pazzo, due ladri maldestri e l’uomo di Neanderthal, che danno vita a una serie di gag e trovate che rendono lo spettacolo gradevole sia per gli adulti sia per i bambini.

Un team di tecnici professionisti coordinerà l’azione dei singoli dinosauri in scena, attraverso l’uso di nuove tecnologie avanzate, create appositamente per dar vita a dinosauri che stupiranno tutto il pubblico presente, proponendo un’esperienza davvero unica.

I dinosauri in scena sono 5 (un tyrannosaurusrex, un velociraptor e un triceratopo e due cuccioli di T.Rex ) delle macchine straordinarie a grandezza naturale, costruite in gommapiuma e stoffa su uno scheletro d’acciaio, pesanti circa 40 chili e guidate all’interno da un operatore con telecamera, monitor e joystick per guidarne i loro movimenti reali.

Dinosaur show è un’avventura tra i dinosauri per tutta la famiglia, un intrattenimento comico dove i protagonisti assoluti sono loro, i giganti della “Preistoria”.

–> A tutti i bambini verrà consegnato il diploma di paleontologo!



> POSTI LIMITATI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE

COSTO €10 bambini (dai 2 anni ai 12 anni) € 13 adulti

Per info o prenotazioni fino a venerdì dalle 9.30/13.00 / 16.00/20.00 tel.366 9590150



* Facoltativo – E’ POSSIBILE RITIRARE IN ANTICIPO I BIGLIETTI PRENOTATI TELEFONICAMENTE IL 14 E 15 NOVEMBRE DALLE 16,00 ALLE 19,00 direttamente al Teatro Tivoli.

Gallery