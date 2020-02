Diodato a Bologna, dopo Sanremo incontra i fan per un firmacopie

Dopo la vittoria a Sanremo Diodato fa tappa a Bologna, al negozio Semm Music Store di via Oberdan, per incontrare i suoi fan e firmare le copie del suo disco "Che vita meravigliosa". Appuntamento alle 18 di oggi, mentre nei prossimi giorni (stessa location) si alterneranno altri grandi nomi sanremesi come Marco Masini, Anastasio e Piero Pelù.