I disabili aiutano il teatro, il teatro aiuta i disabili

E' nato uno spettacolo teatrale che andrà in scena a febbraio nel piccolo teatro del Lampadiere a Bologna.

E' una commedia basata sugli anni '70/'80 ed è nata con la collaborazione di DramaBooks, un associazione di attori non vedenti che hanno contribuito a mettere voce ai soggetti dello scrittore Marco Ferlini (per l'occasione autore, attore, regista).

Ora però servono i soldi per andare effettivamente in scena.

E' attivo un Crowdfunding (raccolta fondi) e parte del ricavato andrà direttamente a DramaBooks, quindi è anche una giusta causa. Ogni donatore riceverà una ricompensa (tra cui anche biglietti gratis per l'evento).

Se volete un "assaggio" di cosa andrà in scena un racconto tratto dallo spettacolo è già ascoltabile sul sito www.dramabooks.it

Partecipate e, soprattutto, diffondete l'iniziativa a tutti i vostri amici, aiutateci ad aiutare chi ci aiuta.