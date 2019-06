Piazza Verdi Village: i Disarmo

Claudio Luisi (voce e chitarra), Lee Boyes (elettronica e basso) e Andrea Marinoni (elettronica e sequenze). Un passato di esperienze artistiche condivise con la formazione Infranti Muri (album all’attivo per BlissCo, artisti OnAir su MTV New Generation), poi percorsi artistici separati e infine il ritorno alla collaborazione. Le strade dei musicisti Claudio Luisi e Lee Boyes si sono nuovamente incrociate nel 2014 quando ha iniziato a prendere forma un inedito progetto musicale alternative-rock, con testi in italiano.

Elettronica di impronta Drum’n’bass con influenze Dubstep e richiami alla musica Rock e Grunge degli anni 90. La band, partita come studio-project, ha trovato la sua alchimia live quando a Claudio Luisi (voce e chitarra) e Lee Boyes (elettronica e basso) si è aggiunto il torinese Andrea Marinoni (elettronica e sequenze).

Nel 2017 i Disarmo (sotto il nome di “EX”) vengono prima selezionati tra i 60 artisti per Sanremo Giovani e più tardi vincono lo Standing Ovation Contest aggiudicandosi l’esibizione al concerto di Vasco Rossi del 1 Luglio al Modena Park. Sempre nell’estate del 2017 vengono selezionati da Red Ronnie per l’edizione 2017 di Fiat Music, iter che li vede aggiudicarsi la finale sul palco Ariston e il premio della critica Fonoprint.