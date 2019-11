Discalculia - riflessioni sulla personalizzazione delle strategie

La discalculia nell'esperienza quotidiana. Il veicolo delle emozioni

Il prof. Marsale ci accompagnerà in un avvicinamento inedito alla discalculia, presentandoci il disturbo sia dal punto di vista delle compromissioni funzionali che dal punto di vista dell’impatto che il diverso modo di apprendere ha sulle performances emotive e scolastiche di un bambino /ragazzo che presenta questa caratteristica.

Ci porterà la sua esperienza di formatore e docente sottolineando l'importanza delle emozioni come veicolo di apprendimento, dimostrando, con indicazioni pratiche come si possa agire per aiutare gli alunni ad affrontare problemi matematici.

Avremo la possibilità di analizzare alcuni casi in trattamento ed ascolteremo esperienze personali di gestione delle problematiche connesse alla presenza del disturbo.

In chiusura ampio spazio per le domande del pubblico

Altro…



E' gradita registrazione, info sul sito www.distranoi.org