Discanto - mostra personale di Francesco D'Adamo

Dueunodue Spazi Espositivi è lieta di presentare DISCANTO, mostra personale del pittore Francesco D'Adamo.



Dall'8 al 16 Dicembre 2018 presso lo spazio espositivo "212" in via Galliera 2/B, Bologna.



INAUGURAZIONE SABATO 8 DICEMBRE DALLE 17:00.



INGRESSO LIBERO



Orari:

Lunedì/Martedì/Mercoledì/Giovedì: 15:00 - 20:00

Venerdì/Sabato/Domenica: 11:00-13:00 / 15:00-20:00



Per ulteriori informazioni e visite su appuntamento:

tel. 3335713093 - francesco.dadamo79@gmail.com





DISCANTO

s. m. (dal lat. mediev. discantus, calco del gr. διαϕωνία).

In musica:

1. Tipo di polifonia medievale distinguibile dai tipi anteriori (organum, diafonia) per la tendenza al moto contrario tra le voci in concerto e alla regolare collocazione della voce aggiunta, non più al disotto, bensì al disopra del canto dato.

2. Parte soprana di una polifonia.

La parte superiore (voce o strumento) di un complesso fonico.





Bio

Francesco D'Adamo nasce a Siena nel 1979.

Pittore e musicista (Nero di Marte, Nono Cerchio) formatosi a Termoli (CB), dal 2006 si trasferisce a Bologna, dove la pittura torna ad essere una presenza costante e fondamentale nella sua vita, consolidandosi nel tempo e divenendo la sua attività principale. Gli anni seguenti vedono le sue prime mostre nel capoluogo emiliano e la partecipazione a vari eventi d'arte in Europa ed Asia. Dal 2016 si trasferisce a San Giovanni in Persiceto (BO), aprendo un nuovo studio in via Carbonara.

Al di fuori dell'attività pittorica e musicale, nel 2010 ha conseguito la laurea in Scienze dell'Educazione, rivestendo il ruolo di educatore in ambito psichiatrico fino al 2015.