Torna in città 'Distinguished Gentleman’s Ride'

A Bologna il ‘Distinguished Gentleman’s Ride’: moto e abiti elegantissimi per raccogliere fondi



Indosseranno la cravatta, arricceranno i baffi, stireranno i propri abiti in tweed e inforcheranno le proprie motociclette classiche e d’epoca per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla salute mentale e sulla ricerca contro il cancro alla prostata. Questa la simpatica iniziativa dallo scopo nobile, in programma Domenica 30 settembre, alle 9:00, in Piazza VIII Agosto a Bologna.

