Distinguished Gentleman’s ride 2019

A Bologna il ‘Distinguished Gentleman’s Ride’: moto e abiti elegantissimi per raccogliere fondi



Indosseranno la cravatta, arricceranno i baffi, stireranno i propri abiti in tweed e inforcheranno le proprie motociclette classiche e d’epoca per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla salute mentale e sulla ricerca contro il cancro alla prostata. Questa la simpatica iniziativa dallo scopo nobile, in programma Domenica 29settembre, alle 9:00 Piazza della Pace ( STADIO )

Si tratta del Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), una celebrazione dell’arte di essere elegante e di guidare motociclette, che si svolge ogni anno in oltre 650 città nel mondo con lo slogan “In sella per la salute dell’uomo”: una manifestazione gratuita il cui intento è quello di incoraggiare i motociclisti a fare una donazione per la causa e ad invogliarli a supportare gli obiettivi della raccolta fondi invitando amici, familiari, colleghi a donare attraverso la pagina del sito ufficiale del DGR. www.gentlemansride.com

