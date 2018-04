"Diverdeinverde": alla scoperta dei giardini segreti della città

La quinta edizione di Diverdeinverde aprirà cancelli e portoni di 50 giardini privati del centro storico e della collina bolognese da venerdì 18 maggio a domenica 20 maggio 2018. Il programma e le tessere d’ingresso saranno disponibili dal 3 maggio.

Guardando da lassù è facile accorgersi di come il cuore della città sia inaspettatamente ricco di frammenti di natura che, sommandosi ai giardini pubblici, alle strade e alle piazze alberate, fanno del centro storico di Bologna un luogo molto più verde di quanto si possa percepire nei consueti percorsi urbani. E appena oltre, come un fondale, si alzano le colline, dove il verde trionfa nei numerosi parchi e giardini pubblici e privati.

Bologna, del resto, è una città sorta dove la pianura incontra le prime pendici dell’Appennino e possiede tanti tesori verdi nascosti nel centro storico, nella zona pedecollinare e, qua e là, anche in pianura. È una ricchezza nota solo in parte, e qualche volta gelosamente custodita, che dal 2014 emerge, come un prezioso regalo, nel penultimo weekend di maggio, quando il verde raggiunge l’apice del suo splendore, per stupire bolognesi e turisti e far crescere la voglia di bellezza e armonia, l’attenzione per la natura e il paesaggio, l’impegno per una città e un territorio sempre più curati e attraenti.

Diverdeinverde è la chiave per scoprire questo prezioso patrimonio e muoversi, con curiosità ed emozione, in una Bologna inconsueta e a tratti inedita.

Punti vendita

Bologna Welcome, Piazza Maggiore, 1/e – 051 6583111

Natura sì, via de’ toschi 5, via Po 3, via Montefiorino 2 e viale della Repubblica 23 a Bologna – Via Porrettana 388 a Casalecchio di Reno – via Emilia 234 a San Lazzaro di Savena – via Bologna 15/b a San Giovanni in Persiceto – via della Resistenza 6/a Imola

Flò fiori, via Saragozza 23/b

Senape Vivaio Urbano, via Santa Croce 10/abc

Durante la manifestazione, sarà possibile acquistare la tessera anche in alcuni giardini.

Avvertenze

Diverdeinverde si svolge regolarmente anche in caso di maltempo.

Non tutti i giardini sono aperti per tutta la durata della manifestazione e in alcuni l’accesso è consentito solo in orari precisi e con visite guidate.

La tessera di ingresso è nominale e deve essere accompagnata da un documento di identità.

La maggior parte dei giardini non è purtroppo accessibile con carrozzine.

I cani non possono entrare.