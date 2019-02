La Divina Cucina in campo per Agata Smeralda Onlus

Venerdì 1 marzo ore 20.45 al Teatro Dehon va in scena la commedia “La Divina Cucina” interpretata dalla Compagnia “I DevaStanti”. Il ragù, i tortellini, la porchetta, la ciambella, il sale. Sono questi alcuni dei protagonisti simbolici di questa commedia brillante in due atti che, dopo lo straordinario sold out all’ITC Teatro di San Lazzaro di Savena, è ora in tournée. La Divina Cucina nasce da un’idea del giornalista Stefano Andrini ed è allestita e messa in scena dal regista e scrittore Andrea Cavalieri. La commedia, autentico esempio di teatro popolare, consta di dodici frame con un filo conduttore comune: il cibo del nostro territorio, visto nel suo lato umano e colto in una prospettiva ironica e in un’ atmosfera quasi da sogno.

Lo spettacolo è a favore del Progetto Agata Smeralda onlus, un’ associazione da anni impegnata a promuovere l'adozione a distanza. Il ricavato sarà utilizzato per finanziare una scuola di Salvador Bahia per 150 bambini e adolescenti, garantendo anche alimentazione, assistenza medica e corsi di formazione al lavoro.

Biglietti e prevendita presso il Teatro Dehon (051/342934) dal martedì al sabato dalle 15 alle 19. Adulti 10 euro. Bambini da 6 a 12 anni 5 euro. Prevendita online su vivaticket.it.