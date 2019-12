Prima visione del documentario "I nostri" al cinema Tivoli

Per la rassegna PROIEZIONI DAL PRESENTE - Emozioni e storie come spunti per dialogare: a che punto è la nostra società e come vogliamo essere nel futuro ? Rassegna organizzata in collaborazione con AcecBologna, con ilcontributo della Regione Emilia Romagna e con il patrocino del Comune di Bologna quartiere S.Donato-S.Vitale.

Come ultima proiezione e in prima visione a Bologna al cinema Tivoli verrà proiettato il documentario di Marco Santarelli I NOSTRI.

In sala saranno presenti il regista Marco Santarelli e alcuni tra i protagonisti per un dialogo con il pubblico presente.

Ingresso €uro 5,50 interi e € 4,50 ridotti

Unica proiezione alle ore 20,30

