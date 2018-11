Dog Movie: casting per cani, si gira il video contro l'abbandono

Vuoi che il tuo cane sia protagonista del prossimo video contro l'abbandono? Ti aspettiamo allo stand di portamiconte al Pet expo&show Bologna il 24 e 25 novembre dalle 15.00 alle 17.00!

Come partecipare gratuitamente:

Pre iscrizione via mail con i tuoi dati e quelli del cane (nome, età, razza, carattere, abilità) a info@portamiconte.info o whatsapp 3296971667 oppure direttamente allo stand.



Seconda tappa di casting per trovare i protagonisti del video contro l'abbandono, possono partecipare tutti i cani: non è importante avere abilità specifiche.. stiamo cercando cani belli, simpatici e che ci aiutino a dimostrare che l'amore non va in vacanza perchè #dogetherisbetter e #portamiconte!

Con noi il 24 novembre ci sarà Educatore Cinofilo Caterina Giardini il 25 novembre Valeria Casula educatrice cinofila per aiutare e dare consigli da "attore" al tuo cane!



Il soggetto del video sarà scritto in collaborazione con una delle migliori Scuole di Cinema di Roma.