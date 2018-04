"Domani mi metto in proprio" o come avviare un'impresa-bicicletta

Ospite del prossimo aperitivo ciclo-letterario di Le Ravitò, il ristoro dei ciclisti è Marco Geronimi Stoll dell'agenzia Smarketing che ci presenterà il suo ultimo libro "Domani mi metto in proprio" (Ed. Altreconomia). E la bicicletta cosa c'entra? C'entra, c'entra sempre...perché indovinate quale è il modello che l'autore raccomanda a tutti gli aspiranti imprenditori? Ma ovviamente l'"impresa-bicicletta": un'impresa agile, leggera, ecologica e semplice...come una bicicletta! Ma come abbiamo fatto a non pensarci prima?

"CEO di voi stessi", capitani d'industria, freelance dell'estremo, popolo delle partite IVA: questa è LA serata giusta per voi. Questa è la serata giusta per (ri)scoprire Le Ravitò.

Vi aspettiamo!