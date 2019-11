"Spaghetti unplugged" torna al Cortile Cafè

SPAGHETTI UNPLUGGED ritorna il 24 novembre al CORTILE CAFE’ Ospiti: Giorgio Canali, Kutso e Cardo. Dopo il successo del primo appuntamento bolognese, SPAGHETTI UNPLUGGED fa ritorno in città per una nuova data ricca di sorprese gustose! SPAGHETTI UNPLUGGED vi aspetta domenica 24 novembre al Cortile Cafè con bella musica, ospiti e ovviamente… tanti spaghetti!

Gli ospiti della serata saranno: Giorgio Canali, i Kutso e Cardo. Tutte le info dell’appuntamento le trovi al seguente link: https://urly.it/33c77 Come sempre il menù della spaghettata prevede: dalle 20.30 OPEN-MIC, che consente a chiunque di prenotarsi ed esibirsi con due pezzi (di cui almeno uno originale), il tutto intervallato dalla presenza di ospiti speciali; dalle 23.30 guest affermate della scena nazionale e internazionale calcano il palco per far cantare tutti i presenti; alle 24.00 arrivano gli Spaghetti, quelli veri; e infine, come se non bastasse, dall’1.00 parte il momento Jam con sorprese, improvvisazioni, sing-a-long e featuring inaspettati. Una palestra per le star di domani, un boutique festival lungo una domenica, un karaoke d’essai, un live bar, un open-mic senza precedenti, questo e molto altro è SPAGHETTI UNPLUGGED! Non esistono definizioni che possono contenere in due parole quello che l’ormai noto appuntamento della domenica rappresenta oggi nel panorama musicale italiano: un luogo d’incontro per artisti nuovi e navigati, un’opportunità per salire su un palco e mettersi in gioco, una serata per cantare a squarciagola con gli amici e, perché no, un’occasione per mangiare un piatto di spaghetti gratis.

Come il Folkstudio negli anni 70, così da 6 anni Spaghetti Unplugged è la culla della nuova scena musicale italiana, che offre a tutti gli artisti uno spazio sul palco di un locale per poi, chissà, ritrovarli qualche anno dopo in tour nei maggiori palazzetti italiani.

Durante questa nuova stagione, arrivando entro le 20.30 o dopo le 01.00 l’ingresso è gratuito, dalle 20.30 alle 01.00, invece, il costo della serata è di soli 2 euro. Nel 2020 Spaghetti Unplugged prevede più di 50 appuntamenti, oltre 100 artisti e un totale di circa 300 ore di musica. Di seguito il link con il trailer della nuova stagione, un omaggio di Antonio Giampaolo e Maestro Production per Spaghetti Unplugged: https://youtu.be/4kKhvrElHn4 Per non farsi mancare nulla, quest’estate Spaghetti Unplugged non è andato in ferie e, non solo ha organizzato il Frutta Fresca Fest a Roma e Milano ma, partendo dall’esperienza al Circolo Magnolia di Milano con il Mi Ami Festival, ha anche portato il format in giro per l’Italia con il tour “UN’ESTATE ITALIANA” all’interno delle maggiori rassegne musicali della penisola. Negli scorsi anni, sono passati da Spaghetti: ERLEND OYE (KINGS OF CONVENIENCE), TIROMANCINO, GAZZELLE, GIANLUCA GRIGNANI, MICHELE BRAVI, VIOLANTE PLACIDO, LODO GUENZI (LO STATO SOCIALE) THEGIORNALISTI, RICCARDO SINIGALLIA, GIULIANO SANGIORGI, MARCO CONIDI & EDOARDO PESCE (ORCHESTRACCIA), NOEMI, MOTTA, PAOLA TURCI, ULTIMO, TRICARICO, MARGHERITA VICARIO, GIANCANE, APPINO (THE ZEN CIRCUS), VIITO, PETRA MAGONI e tanti altri…