Domenica al Comunale: evento speciale "L'angelo della soffitta"

Domenica 18 febbraio torna "Domenica al Comunale" alle ore 11:00 al Teatro Comunale - Foyer Respighi Music garden. Il Teatro Comunale apre le sue porte al pubblico tutte le domeniche, alle ore 10 per la visita guidata del Teatro e alle ore 11 per un concerto nel Foyer Respighi. La proposta artistica alterna concerti raccolti sotto il nome di "Music Garden”, in cui saranno protagonisti alcuni dei migliori talenti delle principali scuole musicali dell’Emilia Romagna – quali i Conservatori regionali, l’Accademia Pianistica di Imola, la Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna e la BSMT –, agli appuntamenti del "Comunale in città”, ovvero i concerti cameristici dei professori d’orchestra del Teatro Comunale, con replica in diversi luoghi sensibili di Bologna come scuole, carceri e ospedali. Il18 febbraio "L’angelo della soffitta": Marco Cavicchioli voce. Lettura in palcoscenico dell’omonimo testo di Cira Santoro.