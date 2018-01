Domenica al museo: ingresso gratis il 4 febbraio

Il 4 febbraio in oltre 450 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. L'iniziativa riguarda anche la provincia di Bologna.

Ecco i musei in cui si entra gratis:

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna

Via Don Minzoni, 14, - Bologna

Palazzo Pepoli Campogrande

via Castiglione, 7 - Bologna

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30; Luglio e Agosto: Martedì e Mercoledì: 13.45- 19.30, Giovedì-Domenica: 8.30- 14.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Pinacoteca nazionale di Bologna

via delle Belle Arti, 56 - Bologna

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30. Nei soli mesi di luglio e agosto: Martedì e Mercoledì: 8.30-14.00 Giovedì-Domenica: 13.45-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale etrusco "Pompeo Aria"

via Porrettana Sud, 13 - Marzabotto

Orario: 29 Ottobre 2017-24 Marzo 2018: Martedì-Giovedì 9.00-16.00, Venerdì-Domenica e festivi infrasettimanali 10.30-17.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna