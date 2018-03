"Domenica al Museo": ingressi gratuiti il 4 marzo

Come ogni prima domenia del mese, anche il 4 marzo gli ingressi ad alcuni musei di Bologna sono a ingresso gratuito.

Ecco quali:

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna

Via Don Minzoni, 14,



Musei civici d'arte antica - Museo civico medievale di Bologna

Via Manzoni, 4,



Musei civici d'arte antica - Museo d'arte industriale "Davia Bargellini"

Strada Maggiore, 44



Musei civici d'arte antica - Collezioni comunali d'arte di Bologna

Piazza Maggiore, 6



Museo civico archeologico di Bologna

Via dell'Archiginnasio, 2

Orario: da martedì a venerdì: 9.00 - 15.00; sabato, domenica e festivi: 10.00-18,30 Chiusura settimanale: lunedi' (non festivo)

Museo civico del Risorgimento

Piazza G. Carducci, 5,



Museo del patrimonio industriale

Via della Beverara, 123



Museo del tessuto e della tappezzeria "Vittorio Zironi"

Via Casaglia, 3, - Bologna



Museo internazionale e biblioteca della musica

Strada Maggiore, 34, - Bologna



Palazzo Pepoli Campogrande

via Castiglione, 7 - Bologna



Pinacoteca nazionale di Bologna

via delle Belle Arti, 56 - Bologna ... scopri come arrivare



Museo nazionale etrusco "Pompeo Aria"

via Porrettana Sud, 13 - Marzabotto

Orario: Martedì-Giovedì 9.00-16.00 Venerdì-Domenica e festivi infrasettimanali 10.30-17.30 (fino al 24 marzo) Venerdì-Domenica e festivi infrasettimanali 11-18.30 (dal 25 marzo al 27 ottobre 2018) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: