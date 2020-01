La compagnia I MULTIPLI presenta «DON CESARE» commedia in tre atti di Jaqueline Zocca. Scopo dell’Associazione è l’organizzazione di corsi, laboratori teatrali e artistici in genere, con finalità terapeutiche, rieducative e ludiche anche a chi è affetto da sclerosi multipla.



Lo spettacolo del 4 e 5 gennaio 2020 vede in scena attori “ammalati” a non, in un insieme esilarante, quasi comico.



L’associazione ha uno scopo a brevissimo termine: l’acquisto di un elettromiografo da donare all’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi (quello in uso fino ad ora si è guastato). L’elettromiografia è indispensabile nella diagnosi precoce della sclerosi multipla, quindi tutto il ricavato dei biglietti verrà devoluto all’acquisto dell’attrezzatura.

Aiutaci ad aiutare l’associazione divertendoci in una serata allegra e divertente!!