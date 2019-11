"Don Cesare": in scena a Granarolo l'associazione onlus "I Multipli"

In scena il prossimo venerdì 22 alle ore 21,00 presso il TaG - Teatro A Granarolo con la Commedia brillante in tre atti "DON CESARE". Come ricorderà, l'Associazione "I MULTIPLI onlus", attraverso la pratica teatrale, si occupa di raccogliere fondi per il Centro "IL BENE" del Reparto Neurologia dell'Ospedale Bellaria di Bologna, per lo studio e la ricerca sulle malattie neurologiche rare e autoimmuni, diretto dal dottor Fabrizio Salvi.

Breve sinossi. A metà degli anni '30, in un paesino dell'Appennino bolognese, s'intrecciano le storie di alcuni paesani. Fra drammi, episodi divertenti e ingarbugliati, riuscirà il rude, ma bonario parroco don Cesare a sistemare ogni cosa? E soprattutto a che prezzo?