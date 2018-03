Venerdì 23 marzo alle 21.00 al teatro calcara va in scena... Don Chisciotte, della Compagnia Stivalaccio Teatro, con il Soggetto Originale di Marco Zoppello, i Dialoghi di Carlo Boso e Marco Zoppello, l'interpretazione e la Regia di Michele Mori e Marco Zoppello.

Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma sopratutto grazie al pubblico.

A partire dall'ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall'estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare l'esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa!



info e prenotazioni:

dal lunedi al venerdì dalle 16 alle 20

051963037

3351647842

info@teatrodelletemperie.com