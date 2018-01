Ritorna dopo la pausa natalizia Don't Tell My Mom Bologna - Story Show, in una NUOVA LOCATION!

Saremo da Off Bologna, in via Alfredo Testoni 5/A.



L'ingresso è gratuito ed è gradita la prenotazione del tavolo allo 051 220007. Ci sarà anche un menù creato ad hoc per la serata!



Don't tell My Mom Story Show è un format ideato da Matteo Caccia, voce e autore radiofonico di Amnèsia Radio2, Voi Siete Qui Radio24, Pascal Radio2 tra gli altri.



Show in cui chiunque può salire sul palco, prendere il microfono e raccontare una storia, la sua. Nel corso degli anni ha fatto salire sul palco decine e decine di persone, tra gente comune e volti noti del panorama bolognese e non solo, per raccontare esperienze di vita, spesso comiche e coinvolgenti.



Un aneddoto, una bravata, uno scampato pericolo, un pezzetto della propria vita che è rimasto addosso, impresso, indimenticabile. Bello o brutto, drammatico o stupido, vergognoso o valoroso. Non importa, basta che sia una storia da regalare al pubblico: un vero e proprio storyshow alla portata di tutti.



Due sole le regole:

1) La storia deve essere raccontata, non letta.

2) Non deve durare più di 10 minuti.



Per candidarsi e salire sul palco scrivere a: nonditeamiamammaBO@gmail.com



Don't Tell My Mom Bologna - Story Show è un progetto ideato da Emanuele Vicentini e Silvia Santachiara, ed è rivolto a tutti coloro che amano le storie e il palco.