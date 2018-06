Donatello Ciullo Band live a Vergato

Arriva a Vergato il 22/06/2018 nel corso della "notte bianca" il "Gatto Tour" di Donatello Ciullo con una band quasi interamente rinnovata, il cantautore foggiano regalerà due ore abbondanti di musica attraverso il suo repertorio che parte da brano come "lacrime e sudore" fino ad arrivare alla nuova hit che sta spopolando in radio e che da il titolo al tour : "Gatto".

Ci sarà il solito omaggio all'indimenticabile Pino Daniele, e per l'occasione sarà accompagnato da: Tony Scantamburlo alle chitarre, Pietro Curreri alla batteria, Renzo Benvegnu al sax, Filippo Delmastro alle tastiere e Dario Leonelli al basso.