Duo comico Dondarini - Dal fiume: 'Insieme per caso'

“Il mitico duo porterà in scena tante risate: Dondarini schietto e sanguigno, Dal Fiume stralunato e impacciato sembra provenire da un altro pianeta. Una comicità divertentissima che li ha resi celebri in tutto il territorio nazionale. Organizza, presenta e apre la serata Giancarlo Gregori con Alessandro Ingrà e gli allievi dell’Accademia del Comico.

Mercoledì 04/07/2018 ore 21.30 presso Ciccio (via San Mamolo 128). Fresco giardino estivo coperto, anche in caso di pioggia. Ingresso Euro 7.