Sabato 9 Marzo 2019 alle 18:00, i dipinti di Lavinia Fontana ed Elisabetta Sirani in mostra presso la Quadreria di ASP Città di Bologna, in Via Marsala 7, diventeranno lo scenario per “Donne sulla tela e sulle pagine”, evento dedicato alle più importanti figure femminili nel panorama artistico italiano, nell’ambito della presentazione del suo nuovo romanzo giallo Le Spose Sepolte di Marilù Oliva. La detective story si sviluppa attorno al quesito “e se le donne fossero al potere?”. Questo filo conduttore accompagna l’investigatrice Micol Medici lungo tutta la trama, attraverso molteplici tematiche legate alla presenza femminile nella storia, dalle più soavi come arte e cultura alle più tragiche come il femminicidio, che è anche il tema centrale dell’indagine.



L’ingresso all’iniziativa è gratuito, ma su prenotazione:



laquadreria@aspbologna.it

051 27 96 11