"Dorian Gray - La bellezza non ha pietà": opera di teatro musicale

"Dorian Gray - La bellezza non ha pietà": l'11 e il 12 maggio al Celebrazioni il lavoro presentato da Pierre Cardin.

E' un'opera di teatro musicale che seduce lo spettatore in un intenso racconto psicologico e spirituale sui temi romanzati da Oscar Wilde tra intensi monologhi teatrali e arie musicali che vanno dall'orchestrale al rock contemporaneo. Il protagonista e la fisicità della sua anima sono immersi in videoproiezioni e disegni di luce che formano geometrie oniriche proiettate su più livelli di profondità. Lo spettatore ha così la possibilità di entrare in un rapporto intimo ed emotivo con il protagonista che va oltre la quarta parete.