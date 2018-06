Dos Guitarras interpretan Paco de Lucia

Concerto per due chitarre - Bruno Laudato e Riccardo Farolfi, interpretano Paco de Lucia. Presso lo storico teatro del 1763 In villa Aldrovandi-Mazzacorati, Via toscana 19 Bologna. Fra classico e flamenco i brani della tradizione popolare spagnola e latino-americana, sono tratti dai primi album di Paco de Lucia e suo fratello maggiore Ramon de Algeciras. Ed anche classici di Manuel de Falla, ed Enesto Lecuona, nelle interpretazioni per chitarra di Paco de Lucia.