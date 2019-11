Double dee live djset: 13° edizione di history 1990 al Matis

Torna HISTORY 1990 - 13° EDIZIONE



“PSICHEDELIC”



Sabato 23 novembre, al MATIS Bologna,

ritorna l’appuntamento più atteso con la HOUSE MUSIC dei mitici anni ’90



Live: DOUBLE DEE



Special guests dj Mauro Ferrucci, Ivo Morini, Billy, Ricci Jr, Maurizio Gubellini



Voice Maurizio Monti



Torna History 1990 “PSICHEDELIC”- 13° edizione - la serata-evento tra djset, live, allestimenti e coreografie per celebrare gli anni d’oro del Matis a Bologna, quando la House Music imperversava in tutte le sue forme.



Sabato 23 novembre 2019, il locale di via Rotta ospita una line-up da brividi e il liv-djset imperdibile dei DOUBLE DEE, gruppo musicale house italiano formato da Danny Losito e Davide Domenella. Con le loro hits “Found Love” (primo in classifica negli Usa e in Europa) , “Don’t you feel” e “People Get Up” hanno tracciato un solco indelebile nel panorama House internazionale.



In console, alcuni tra i maggiori djs del panorama nazionale: Mauro Ferrucci, Ivo Morini, Billy, Ricci Jr, Maurizio Gubellini, supportati dalla “voce” storica del Matis, Maurizio Monti.



HISTORY 1990- nato quasi per gioco nel 2015 – è UNO degli eventi più attesi dal popolo della notte, grazie alla sua formula - un mix di rievocazione dei tempi e delle mode anni ‘90, con un’attenzione alla contemporaneità. Musica, allestimenti, coreografie ed effetti scenografici studiati ad hoc per stupire ed emozionare, dove la musica la fa da padrona. La pagina Facebook del gruppo Matis History 1990 (circa 11.500 iscritti) raccoglie non solo i nostalgici ma anche persone più giovani che non hanno vissuto per questioni anagrafiche il boom degli anni 90 e che scoprono oggi il desiderio di assaporare le emozioni di allora. La pagina è condivisione di passato e di presente, di ricordi e di attualità, ed è utilizzata come piattaforma per la corsa alle prenotazioni dei tavoli e degli ingressi alla serata. Il pubblico è composto da persone che arrivano da tutta Italia, grazie all’ esclusiva tipologia di intrattenimento offerto.



Ingresso dalle ore dalle 22 e poi via al disco party. Matteo Stranieri, organizzatore della serata insieme con Davide Dari, Gabriele Francia e Paolo Serra dichiarano sui social “Il nostro impegno e la nostra ricerca nel curare il minimo dettaglio è frutto della vostra passione e dell’ entusiasmo che sempre ci donate”.



Musica, emozioni, sorprese e divertimento no stop fino all’alba: questo è History 1990 “Psichedelic” e molto altro ancora che non si può descrivere, ma solo vivere!





Matis - Via Rotta 10 - Bologna. Ingresso ore 22.