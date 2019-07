Dov'è Stefano Gobatti? Uno spettacolo itinerante in Certosa

Uno spettacolo itinerante in Certosa, con un omaggio finale di brani operistici eseguiti dal vivo, per rivivere l’avvincente biografia di Stefano Gobatti.



Ascoltando musica, faremo una passeggiata tra case e quartieri di una città particolare... La città dei defunti di Bologna: il Cimitero monumentale della Certosa! Andremo a suonare i campanelli di alcuni defunti illustri, che non sono poi defunti del tutto. No, non sono zombie, ma persone che ci hanno lasciato testimonianze scritte preziosissime! Queste celebrità saranno i nostri special guest e ci racconteranno attraverso le loro testimonianze la curiosa, avvincente e commovente storia di Stefano Gobatti, giovane operista che ottenne una fama straordinaria a Bologna. Questa storia ruota attorno alla data del 30 novembre 1873, quando Gobatti ottenne un successo inaudito al Teatro Comunale di Bologna con la sua Opera “I Goti”. Acclamato dal popolo bolognese e da celebri figure come Giosuè Carducci (super special guest), divenne simbolo musicale della Bologna di fine ‛800.



La passeggiata si conclude con un omaggio di musica dal vivo con Miriam Renzi e Luigi Bellino.



Dolci Accenti propone l'evento in collaborazione con AICS Bologna. Ritrovo 30 minuti prima presso l'ingresso principale (cortile chiesa), via della Certosa 18.

Ingresso: 12€ (10€ con tessera AICS), due euro devoluti per la Certosa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail: segreteria@dolci-accenti.com o messenger facebook: .me/associazionedolciaccenti o telefono: 3927809101

Tutti i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna riceveranno un omaggio all’ingresso.