Dove la terra finisce e il mare comincia: incontro con l'autore

Chiara Alaia presenta al pubblico il suo romanzo d'esordio, "Dove la terra finisce e il mare comincia", un avvincente noir ambientato in Portogallo, uscito a settembre per la Casa Editrice Il Seme Bianco (gruppo LIT - partner Castelvecchi). Dialoga con l'autrice il professore e speaker Massimo Di Bernardo (Radio Flyweb). L'accompagnamento musicale è a cura Michele Tavian.



Chiara Alaia vive a Bologna, dove lavora per un’azienda di e-commerce nell’ambito della moda. Appassionata di scrittura e musica, collabora alla webzine SulPalco.com. "Dove la terra finisce e il mare comincia" è il suo romanzo d’esordio.