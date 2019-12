Al Downtown special-guest Mauro Ferrucci dj

Un altro immancabile appuntamento (l’ultimo del 2019) sta per arrivare al Downtown c/o Qubò, in centro a Bologna:

venerdì 20 dicembre, in console, uno dei dj-produttori house più celebrati: Mauro Ferrucci.



Come membro dei Jt & the Big Family, raggiunse la terza posizione della classifica ufficiale di vendita in Inghilterra nel 1990, partecipando al programma Top of the Pops. Nello stesso anno raggiunse la posizione n. 7 della stessa classifica con Don Pablo’s Animals, Venus. L’anno successivo, con la Label Rider Records, trova la vetta della buzz chart inglese con il brano di Nikita Warren, I need you, rimasto uno dei brani più campionati della Musica House.



Nel 1996 fonda la Airplane! Records con cui produce brani Internazionali come Ultra Naté, Free, Vanessa St. James and Lou Reed, Sunday morning, Funky Green Dogs, Body etc. Le numerose top ten nelle classifiche Internazionali fecero si che le Multinazionali discografiche si interessassero al “suono” della Airplane, commissionando numerosi remix come Moby, In this world, e Sunday, Laura Pausini, If that’s love, e Resta in ascolto (Escucha atento, vincitrice del Latin Grammy), Jovanotti, Safari,etc.



Ma il vero successo arrivò nel 1999 con il remix di Wamdue Project che, insieme al Dj Walterino, con lo pseudonimo di Roy Malone, ha prodotto la hit King of My Castle ai vertici di tutte le classifiche mondiali. La lunga strada di produzioni venne coronata nel 2004 quando, dopo aver prodotto Point of View dei DB Boulevard, con una nomination agli MTV Awards, e la vittoria dei Dance Music Award, con lo stesso gruppo, Ferrucci si presentò al Festival di Sanremo, vincendo la statuetta come miglior Produttore.



Abbandonare per una notte il tran tran della quotidianità e scatenarsi in pista con la migliore musica house, o semplicemente cenare e festeggiare con gli amici l’arrivo del Natale in un ambiente consono ed elegante sarà l’intento di questa speciale serata al Downtown (presto le nuove date a partire da Gennaio 2020).



Si comincia alle 21 con l’aperitivo, poi con la cena vera e propria, con menu a degustazione e servizio al tavolo.

Tra i piatti dello chef, antipasto gourmet della casa, primo e secondo di stagione, dessert, vini provenienti dalle migliori cantine nazionali e, su richiesta, cibi vegetariani con pietanze dedicate.



Aperitivo entrata libera h 21.00/23 e 30

Cena h 21.00 € 30



Downtown c/o Qubò – vicolo Sampieri 3 – Bologna

Per informazioni e prenotazioni tavoli cena, disco e liste :

3394449193 - 3389927082 - 3384503985 – 3386165076