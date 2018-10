Musica House sotto le 2 Torri: dj Stefano Gambarelli

Venerdì 26 ottobre al Downtown Dinner & Dance di Bologna (via Sampieri 3), sarà ospite uno dei pionieri della house music, che suona nelle più prestigiose console nazionali e internazionali: il dj e producer Stefano Gambarelli.



DJ e Produttore di musica House tra i più prolifici e conosciuti all'estero, il sound di Gambarelli ha fatto scuola, e i suoi set sono ricercatissimi nei club più importanti. Ecco alcuni dei club in cui si è esibito: Villa delle Rose (Riccione), Pascia’ (Riccione), Paradiso (Rimini), Matis (Bologna), Kinki (Bologna), Cenerentola (Reggio Emilia), Meccano’ (Firenze), Gilda (Roma), Fashion Party (Firenze), Adrenaline (Reggio Emilia), Echoes (Misano A.), Peter Pan (Riccione), Mazoom (Sirmione BS), Fura (Desenzano BS), Cream Biblo’ (Desenzano BS), Sesto Senso (Desenzano BS), Des Alpes (M. di Campiglio), Zangola (M. di Campiglio), New York Bar (Milano), Saulenhallen (Zurigo CH), La Siesta (Antibes Francia), Shelter (New York U.S.A.), Hacienda (Manchester – U.K.) e tutti i migliori club di Ibiza, Club U.K. (London – U.K.)



Le sue Produzioni sono state inserite in più di 1000 diverse Compilation House e di Altro Genere in ben 55 Paesi sparsi in Giro per il Mondo, e sono entrate per 29 volte nelle Top 10 delle Classifiche Club in Europa e negli Stati Uniti.



Dalle 00,30 la house music diventerà la protagonista assoluta per ballare e divertirsi tutta la notte, La line-up sarà formata da dj Guest Stefano Gambarelli, Dj Pierfra e Dj Francesco Sansone. Voice Davide Cecchini.



In una calda ed elegante atmosfera, DOWNTOWN propone le formule dell’aperitivo e della cena, con piatti della tradizione locale rivisitati dallo chef Fabio Paltretti, accompagnati da un’eccellente musica di intrattenimento.





Formula Aperitivo dalle 21.00 con Max Magnani Dj

Formula Cena 30€

Dalle 23 e 30 entrata disco : In lista fino alle 24 e 30 omaggio donna e ridotto uomo a 10€ con drink.

Dalle 24 e 30 fino all'1.00 10€ ridotto donna e 12€ ridotto uomo con drink.

Dall'1.00 in poi 15€ uomo e 12€ donna con drink

Tavoli Disco da 30€ a persona