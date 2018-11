Downtown dinner & dance: dj guest Chicco Giuliani da Radio Deejay

A grande richiesta, torna a suonare il 23 novembre al Downtown, Chicco Giuliani, conduttore radiofonico, dj e produttore, direttamente da Radio Deejay, dove conduce 'Megajay' ogni weekend (il sabato e la domenica alle 17).

Come dj e produttore ha suonato in molti club di riferimento della riviera romagnola e diviso la console con artisti di fama nazionale e internazionale come Craig David, Boy George, Junior Jack e Taboo dei Black Eyed Peas, partecipando a due edizioni della celebre Molo Street Parade di Rimini nel main stage. Alcune delle sue produzioni sono state pubblicate da famose label internazionali specializzate in musica house, come la King Street di New York, e la sua traccia intitolata "Disco" è stata rilasciata sulla compilation 'Hed Kandi Ibiza 2016'."

Dalle 00,30 la house music diventerà la protagonista assoluta per ballare e divertirsi tutta la notte.

Nella sua suggestiva atmosfera DOWNTOWN propone le formule dell’aperitivo e della cena, con piatti della tradizione locale realizzati dallo chef Fabio Paltretti, accompagnati da ottima musica di intrattenimento.

Formula Aperitivo dalle 21.00 con Max Magnani Dj

Formula Cena 30€

Dalle 23 e 30 entrata disco : In lista fino alle 24 e 30 omaggio donna e ridotto uomo a 10€ con drink.

Dalle 24 e 30 fino all'1.00 10€ ridotto donna e 12€ ridotto uomo con drink.

Dall'1.00 in poi 15€ uomo e 12€ donna con drink

Tavoli Disco da 30€ a persona