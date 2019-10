Downtown: inaugurazione al Qubò

Riparte il DOWNTOWN presso il Qubò a Bologna

11 ottobre dalle ore 21:00

Inaugurazione

In console special guest dj Ricky Montanari

Aperitivo, cena e musica house fino a tarda notte



Sotto le 2 Torri, finalmente, si torna a “respirare” la vera house music.

Riparte, dopo il successo della passata stagione e la pausa estiva, il ciclo di appuntamenti musicali targati DOWNTOWN, presso il Qubò, nel cuore di Bologna. Due serate al mese, in cui si alterneranno alcuni tra i djs più importanti della scena house internazionale che scalderanno l’ambiente con sonorità per veri cultori del genere “house-classic”.

Venerdì 11 ottobre, serata di inaugurazione, special guest dj Ricky Montanari, da tempo uno dei più acclamati negli ambienti della musica house di tutto il mondo. Non solo dj ma anche produttore – alla fine degli anni ’80 sforna le prime e importantissime uscite discografiche su label quali Optik, Ominverse, Riviera Traxx, Dreams Unlimited, Key Tronics Ensemble per nominarne alcune - che portano il nome di Ricky ad essere apprezzato anche all'estero. Nato e cresciuto a Rimini, dopo essersi imposto nei locali della riviera romagnola col suo stile eclettico capace di fare la "tendenza, è stato protagonista in club storici quali Ministry of Sound, Kw, Amnesia, Pacha, Stereo, Zouk, Dance Valley e CircoLoco DC10 e molti altri. Il suo stile inconfondibile, il ritmo, la velocità legate ad una tecnica perfetta rendono le sue serate energiche e coinvolgenti, sempre caratterizzate da una scelta musicale raffinata, mai scontata.

Oltre alla musica, al ballo e al divertimento, protagonista delle serate Downtown è sicuramente anche il cibo. A partire dall’aperitivo, con ottimi cocktail abbinati a diverse proposte gastronomiche, fino alla cena vera e propria, con menu a degustazione e servizio al tavolo. Tra i piatti dello chef, antipasto gourmet della casa, primo e secondo di stagione, dessert, vini provenienti dalle migliori cantine nazionali e, su richiesta, cibi vegetariani con pietanze dedicate.

Ecco il calendario delle serate Downtown da segnare in agenda fino a Dicembre: 11 ottobre - 25 ottobre- 15 novembre – 29 novembre – 6 dicembre – 20 dicembre.

Aperitivo entrata libera h 21.00/23 e 30

Cena h 21.00 € 30



Downtown c/o Qubò – vicolo Sampieri 3 – Bologna

Per informazioni e prenotazioni tavoli cena, disco e liste :

3394449193 - 3389927082 - 3384503985 – 3386165076