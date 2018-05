Dragon Ball super al Centro Leonardo

Goku ti aspetta!!!!



Domenica 27 maggio Goku ti aspetta al Centro Commerciale Leonardo di Imola per un pomeriggio di giochi, sfide e divertimento in stile Dragon Ball Super!

Ti aspettano:

- area comics dove leggere le avventure di Dragon Ball powered by Star Comics.

- area games con Ps4 e Dragon Ball FighterZ powered by Bandai Namco per sfide emozionanti

- ruota della fortuna e bowling soft

- area tattoo e face painting

- laboratori e art & craft

Potrai incontrare Goku e farti scattare con lui tante fotografie.

Gadget e sorprese per tutti.

Manda una email con oggetto “ Dragon Ball Leonardo” a info@leftloop.com e ritira un gadget Super.

Ti aspettiamo

Ingresso gratuito





Info e dettagli

Centro Commerciale Leonardo

Imola via G.Amendola 139

0542/626756

https://www.facebook.com/events/444819025963672/?ti=icl