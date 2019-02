Drusilla Föer, icona di stile, cantante e attrice è "Eleganzissima"

Drusilla Föer, icona di stile, cantante e attrice, fra un cameo televisivo e l'altro a "Strafactor" e a "Matrix Chiambretti", torna in tour con il suo recital Eleganzissima, uno spettacolo tanto ricco di humour quanto commovente. Madame Föer racconta in scena episodi della sua avventurosa vita trascorsa fra l'Italia, Cuba, l'America e l'Europa e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi e canta le canzoni ad essi collegate, accompagnata da Loris Di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e al clarinetto. In scaletta brani di diversi autori che, spaziando da Lelio Luttazzi a Jobim, da Amy Winehouse a Giorgio Gaber e da Enzo Jannacci a David Bowie, si legano ad episodi specifici della vita di Madame Föer.