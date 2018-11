Due magici incontri per i bimbi e famiglie

DOMENICA 9 DICEMBRE ORE 16:30

Fiocchi di neve, suoni di zampogne e violini, chitarre e tamburi, Babbo natale e le sue renne, doni sotto l'albero e desideri che si avverano. Storie, musiche e canzoni per un viaggio incantato nel mondo del Natale. Consigliato per bambini 1-3 anni

SABATO 22 DICEMBRE ORE 10:30

Rime, ritmi e suoni divertenti per giocare con la voce, il corpo e gli oggetti racchiusi in un contagioso concertino di filastrocche in musica per cantare insieme le piccole grandi scoperte dei primi anni di vita dei bimbi, A ritmo di rap, tip tap, ninna nanne e tarantelle. Consigliato per bambini 3-8 anni

A cura di Elena Musti collaboratrice di "Nati per leggere"

Affrettatevi, i posti sono limitati!!!