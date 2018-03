Due piccioni con una fava: la nuova commedia esilarante

Lo spettacolo "Due Piccioni con una Fava" è una nuovissima commedia targata "Spasso e Volentieri".



Donna, artista trentenne, frequenta due uomini contemporaneamente. Per un equivoco si trova ad avere appuntamento la stessa sera con entrambi, proprio in due locali uno di fronte all’altro. Riuscirà a gestire i due appuntamenti senza destare alcun sospetto nei suoi amanti?



Testo e Regia:

Mirko De Pasquale



Cast:

Sara D'Angelo

Mirko Marras

Daniel Favento

Mirko De Pasquale



Prima replica: 17.00

Seconda replica: 21.00



Durata dello spettacolo: 1 ora e 15 minuti circa



Prezzo del biglietto:

10€ per gli associati DiverTeatro o AICS

12€ ridotto (under 30 e over 60)

15€ intero





Per maggiori informazioni sullo spettacolo visita il sito: www.spassoevolentieri.it

