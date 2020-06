"DumBO Summer Time": da luglio a settembre un programma di musica, arte, attività

Il distretto di DumBO riapre le porte al pubblico e lo fa attingendo alla linfa creativa che nasce dalla collaborazione con alcuni dei più prolifici operatori culturali della città. DumBO Summertime è il contenitore estivo bolognese dedicato ad arte, musica, danza, sport, attività per i bambini, laboratori e cibo di strada gourmet, frutto di una programmazione condivisa tra realtà diverse, ma accomunate nella scelta degli affascinanti spazi post-industriali dell'ex scalo ferroviario come luogo simbolo di un ritorno alla vita sociale e artistica della città.

I grandi spazi dell’area di DumBO, un'originale offerta gastronomica e l’accuratezza degli allestimenti realizzati su misura per la struttura rigenerata cuore del progetto (La Baia), candidano DumBO Summertime a fulcro del polleggio dell'estate bolognese, e per giunta ad ingresso gratuito. Da venerdì 3 luglio, fino a fine settembre. L'estate in città non sembra poi così male vista da qui.

Il programma:

Da venerdì 3 luglio a domenica 5 luglio si inaugura con Joint, il festival bolognese dedicato alla street culture, organizzato in collaborazione con Eden Park Zone.

Mercoledì

08/07 ║ Maple Death Records

FERA live

15/07 ║ Orchestra Senzaspine

Mahlerinetti - concerto/spettacolo "FUNamboli"

(Mariella Francia, clarinetto - Annalisa Meloni, clarinetto, Martina di Falco - clarinetto, Nicolas Palombarini - clarinetto)

22/07 ║ Maple Death Records

TBA

29/07 ║ Orchestra Senzaspine

Novensemble Orchestra (Daniele Negrini - violino, Jacopo Paglia - violoncello, Matteo Rubini - pianoforte, Federico Lolli - percussioni)

05/08 ║Maple Death Records

TBA

Giovedì

09/07 ║ Urban Vibes (Private Eye)

TBA

23/07 ║ Urban Vibes (Private Eye)

TBA

Venerdì

10/07 ║ roBOt Festival

Don Karate Live

Cristian Vinilificio Adamo dj

17/07 ║ roBOt Festival

KORALLE live

RBT Soundsystem dj set

24/07 ║#DumboElettrico (Associazione Culturale Shape) - MANOVRE SEGRETE

(Undicesimacasa crew)

31/07 ║#DumboElettrico (Associazione Culturale Shape)

Laura Agnusdei live

Quarto Mondo dj set

07/08 ║#DumboElettrico (Associazione Culturale Shape)

TBA

Sabato

presented by Mercato Sonato

11/07 ║ Fake Jam live

18/07 ║ La BaLotta Continua live

25/07 ║ Zaraf live

01/08 ║ Los Pollos Hermanos live

Domenica

presented by Bologna Jazz Festival

12/07 ║ SLOW GOLD

(Filippo Orefice, sax tenore - Stefano De Bonis, pianoforte elettrico - Stefano Dallaporta, basso elettrico - Andrea Grillini, batteria)

19/07 ║ Guglielmo Pagnozzi & Voodoo Sound Club

(Guglielmo Pagnozzi, sax alto, tastiere e voce - Davide Angelica, chitarra elettrica - Salvatore Lauriola, basso elettrico - Gaetano Alfonsi, batteria - Danilo Mineo, percussioni)

26/07 ║ Duck Juice

(Lorenzo Manfredini, trombone - Luca Chiari, chitarra elettrica - Lorenzo Locorotondo, tastiere - Federico Perinelli, basso elettrico - Andrea Grillini, batteria)

02/08 ║CG&S

(Daniele Santimone, chitarra elettrica - Mecco Guidi, organo -Chicco Capiozzo, batteria)

Street Food Gourmet

Tutti le serate a partire dalle 19 è attiva la food court con la proposta gastronomica di Tavola Della Signoria Catering e Banqueting. E' necessaria la prenotazione, a breve tutte le info.



DumBO Summertime è un progetto a cura di Open Event, ideato e prodotto da Eventeria, organizzato in collaborazione con Dumbo Bologna, Bologna Jazz Festival, Associazione Culturale Shape, roBOt Festival, Mercato Sonato, Orchestra Senzaspine, Maple Death Records, Private Eye, Eden Park Zone, Associazione Culturale Danza Urbana, NOIGIOVANI, Ar.co Wood Workshop, Apparati Effimeri, Che Bello Eventi, BackBO, Martina La Ragione, Open Group Coop. Soc., Tavola Della Signoria Catering e Banqueting,

