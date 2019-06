Duo Bucolico live, serata free entry ai Giardini di Via Filippo Re

Sabato 22 giugno Duo Bucolico alle ore 21:30 ai Giardini di via Filippo Re. Il Duo Bucolico nasce nel 2005 in Romagna frutto delle menti di Antonio Ramberti e Daniele Maggioli. I due artisti scrivono canzoni di ‘cantautorato illogico d’avanguardia’ e dal vivo riescono sempre a suscitare l'ilarità generale che gli ha permesso di coprire negli anni più volte la penisola con i loro tour. Il loro stile è volutamente ebbro e ironico, la leggerezza molto pensosa con venature di antropologia anarchica. I concerti sono un concentrato di improvvisazione e libertà, in una continua ricerca del contatto col il loro pubblico, molto eterogeneo ed affezionato. Hanno all’attivo sette album, di cui l’ultimo è Random (Cinedelic Records) uscito lo scorso marzo.

Apertura porte ore 20.00

Concerto ore 21.30

Ingresso libero