Duo Idea al teatro Cassero di Castel S.Pietro

Due voci. Una chitarra. Una sola. Due cervelli. Un chiodo fisso. Uno solo: le canzoni. In tutte le loro forme e formati: cantate, parlate, mimate, mescolate, spezzate, tritate, centrifugate e servite al pubblico in un concentrato musicale sempre più vorticoso e spiazzante. Daniele e Adriano ritornano e l’asticella si alza: il pubblico sarà portato in un viaggio che lo rapirà e lo farà volare tra le note di canzoni da scovare, parole da ricercare, ricordi da far uscire dalla propria mente. Perché quando il gioco si fa “duo”, il Duo comincia …a fare sul serio !