Duo Sollima, concerto a Minerbio

L'Associazione Amici della Musica di Minerbio ha il piacere di presentare il concerto del Duo Sollima, evento organizzato in collaborazione con il Comune di Minerbio e che si terrà presso il Palazzo Minerva in data domenica 11 marzo 2018 alle ore 21.00.



Si tratta di un progetto dedicato alla figura femminile nella storia della musica dal tardo Settecento al XXI secolo ad opera della giovane soprano Francesca Adamo Sollima magistralmente accompagnata al pianoforte dalla madre Donatella Sollima.



Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 051/6611766 il martedì dalle 15:00 alle 19:00 ed il mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 oppure rivolgersi alla segreteria della scuola al numero 338/4900462 o scrivendo alla mail: segreteria@scuoladupre.it.

Biglietto € 10 - Ridotto € 5