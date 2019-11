"Dustur" per la rassegna proiezioni dal presente al cinema Tivoli

Continua la rassegna PROIEZIONI DAL PRESENTE con il film DUSTUR

La complessità del nostro presente raccontata in cinque film.

Emozioni e storie come spunti per dialogare:

a che punto è la nostra società e come vogliamo essere nel futuro?

In programmazione oggi



Dustur

(Documentario, Italia 2016, 74', di Marco Santarelli)

Al termine dialogo con i protagonisti del film

Ingresso a offerta libera



Rassegna realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con ACEC e NEXT Generation.

Con il patrocinio del Quartiere San Vitale-San Donato



Il contesto

La rassegna di quest’anno nasce nell’ambito del progetto “Viaggio intorno al mondo. Laboratori di cittadinanza interculturale Pier Cesare Bori”, ideato da diverse realtà del territorio bolognese per promuovere azioni di dialogo interculturale e religioso.

La rassegna è organizzata in un laboratorio di approfondimento portato avanti da un gruppo di studenti delle scuole superiori e universitari della parrocchia di santa Rita, insieme ad alcuni volontari del Cinema Tivoli.

