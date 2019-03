E' scabroso le donne studiar

In un anticipo sul filo di lana rispetto all'8 marzo, parleremo di donne "scabrose".

No, no, non nel senso che voi maliziosi pensate: qui trattasi di donne "scabre", dure, tenaci, controverse. Dopo tutto la stagione si chiama Tabù, quindi...

Parleremo di Margherita Sarfatti, l'alleata scomoda del duce,

Ascolteremo il racconto di una donna cresciuta con una madre "scabra".

Racconteremo l'estrema tenacia di una guerrigliera che quasi nessuno conosce: Monica Ertl.

Prenotate, i posti sono pochi e l'entrata è a offerta libera