“E se poi c’è Juliette” in scena al teatro del Meloncello

Sabato 30 Novembre alle ore 21, presso il Teatro del Meloncello (via Curiel,22) la Compagnia STREBEN sarà in scena con lo spettacolo “E se poi c’è Juliette” . Elio e Fabrizio lavorano nell’editoria e coltivano il sogno di pubblicare un romanzo. Ad alterare il già precario equilibrio tra i due arriva Juliette, un’avvenente ragazza francese da poco arrivata in città. L’avvenenza della donna manderà fuori di testa uno dei due, il quale inizia una spietata corte che darà vita a momenti di grande comicità. Con Alessia De Pasquale, Filippo Marchi e Davide Russo. Per la regia di Francesco Rovatti.