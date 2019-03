Earthset - sonorizzazione "l'uomo meccanico"

Earthset, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, presentano la sonorizzazione dal vivo de "L'Uomo Meccanico".

"L'Uomo Meccanico" è un film muto prodotto dalla Milano Film nel 1921, scritto, diretto e interpretato dal francesce André Deed (noto in Italia come Cretinetti). Ritenuta perduta per molti anni, la pellicola nella sua forma attuale è quella restaurata dalla Cineteca di Bologna nel 1992 partendo da una bobina in portoghese rinvenuta nella Cinemateca Brasileira di San Paolo in Brasile. Per questo motivo “L’Uomo Meccanico” è poco conosciuto, nonostante rappresenti una tappa molto importante del cinema italiano, ed essere il primo film di fantascienza prodotto in Italia ad oggi disponibile. Si tratta inoltre della prima pellicola italiana ed una delle prime al mondo ad affrontare il tema dell'automa ed a mostrare la scena dello scontro tra un mostro meccanico buono ed uno cattivo, anticipando di gran lunga temi sviluppati dalla fantascienza posteriore (nonchè un certo immaginario Mecha-giapponese).

La sonorizzazione musicale è affidata alla scrittura noise rock degli Earthset, band bolognese che sin dagli esordi ha sperimentato soluzioni armoniche non convenzionali. In questo lavoro la band sviluppa questi aspetti della propria produzione, cimentandosi in una scrittura che abbandona gli stilemi classici del rock e si avventura in campi di sperimentazione di confine con la musica colta, con inserti armonici dodecafonici, l'incedere di loops ipnotici e la dilatazione temporale delle atmosfere.



