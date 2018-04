A Decima arriva “Eatinero”: il Festival del cibo di strada

Da venerdì 13 a domenica 15 aprile, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto e della Pro Loco, Eatinero porterà per la prima volta a San Matteo della Decima, la frazione piàù grande di Persiceto, una grande novità: il “Festival di cibo di strada itinerante” con alcune delle più buone specialità regionali della penisola. Sabato 14 aprile dalle ore 20.30 alle 24, sempre a Decima, nel centro storico, si terrà il Carnevale notturno con la premiazione dei carri del Carnevale 2018.

Sabato 14 aprile dalle ore 20.30 alle 24, a Decima, in piazza delle Poste, via Togliatti e via Cento Carnevale si terrà il “Carnevale notturno di Decima” promosso dall'Associazione carnevalesca Re Fagiolo di Castella in collaborazione col Comune di Persiceto. Il programma prevede alle ore 20.30 l’assegnazione dei premi speciali e alle ore 21 le premiazioni ufficiali. Per tutta la serata durante il percorso sfileranno i carri che hanno partecipato all’edizione 2018 del Carnevale di Decima. Ingresso libero. Per informazioni: www.carnevaledidecima.it, Facebook: ReFagioloDiCastella.

Da venerdì 13 a domenica 15 aprile al Parco Sacenti di Decima, Eatinero in collaborazione e con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto e della locale Pro Loco, organizza il “Festival di cibo di strada itinerante” con alcune delle più buone specialità regionali della penisola. Il festival di Eatinero accoglierà tutti gli appassionati e amanti di cibo di strada di qualità, che avranno l'occasione di dedicare un intero weekend al gusto e al divertimento grazie inoltre ai numerosi eventi collaterali che arricchiranno il programma delle diverse giornate. La manifestazione sarà aperta al pubblico nella bellissima cornice di Parco Sacenti la sera di venerdì 13 aprile dalle ore 18 alle ore 24, sabato 14 e domenica 15 tutto il giorno dalle ore 11.00 a mezzanotte. L’ingresso sarà gratuito. Nel parco i visitatori troveranno furgoncini colorati e divertenti, food truck e apecar vintage e di design trasformati in vere e proprie cucine su ruote! A bordo abili cuochi itineranti prepareranno sul momento specialità gastronomiche regionali e piatti tipici di street food. Grazie a una selezione attentissima degli operatori i partecipanti avranno così una grande scelta a disposizione: le polpette di Meatball, la vera tigella di Tigellona on the Road, le sublimi crêpes con ricetta originale francese della Roulottina, la gustosa pizza fritta di Sei fritto e tantissime altre scelte di menù. Non mancherà, grazie alla collaborazione con Birra di Classe, l’originale mezzo di Birrabus, un vero e proprio Scuolabus che all’interno di un allestimento scolastico offrirà al pubblico l'occasione di assaggiare 20 diverse tipologie di birra artigianale provenienti da microbirrifici italiani e, inoltre, direttamente dalla rinomata Accademia del bar di Bologna, arriveranno i bartender con bar su quattro ruote che serviranno ai visitatori meravigliosi cocktail e a orari programmati daranno ai partecipanti la possibilità di imparare a fare il proprio cocktail preferito a regola d’arte. Per tutto il weekend, Eatinero trasformerà il Parco Sacenti in uno spazio di incontro e divertimento con spettacoli e attività dedicate a tutte le persone di ogni età! Le esibizioni di artisti di strada, la musica live, dj set, attività per bambini e il truccabimbi coinvolgeranno giovani, famiglie, coppie e gruppi di amici.

Programma di "Eatinero" - Decima 2018

Venerdì 13 aprile

h 18.00: apertura cucine su ruote

h 20:00: concerto live

h 22:00: dj set funky con Luca F.

Sabato 14 aprile

h 11.00: apertura cucine su ruote

h 12-18: truccabimbi a cura di Sandra

h 12-.18: laboratorio di bolle di sapone a cura di Clara

h 13 - 19: animazione da contatto con giocoleria e monociclo

h 13:30 e 18:00: spettacolo corda molle con Silvia Scantanburlo

h 19:00: DJ set 80/90 con Davide Goretti

h 21:00: concerti live Triki Trak Band

Domenica 15 aprile

h 11.00: apertura cucine su ruote

h 12-18: truccabimbi a cura di Sandra

h 12-.18: laboratorio bolle di sapone a cura di Clara

h 13 - 19: animazione da contatto con giocoleria e monociclo

h 13:30 e 19:00: spettacolo Wanda mito Fammi Sognare a cura di Wanda Circus

h 20.00: concerto live Albatros Blues Brothers Band